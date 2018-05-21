أعلنت القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة ،يوم الاثنين، تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها في جنوب العاصمة دمشق بالكامل من المظاهر المسلحة بعد سلسلة من العمليات العسكرية.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان صادر عنها أن " وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة أنجزت تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة ".

وأضافت القيادة أن " العمليات أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وقبلها يلدا وببيلا وبيت سحم".

وأوضحت أن "هذه العمليات تتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماماً من الإرهاب المسلح بكل مسمياته وأشكاله وسحق تجمعاته التي كانت تنتشر في تلك المناطق ".

وتابعت القيادة أن "إحكام السيطرة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك إنجاز تنبع أهميته من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات المسلحة ".

وكان الجيش النظامي قد بدأ بشن حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكانت منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن في ضواحي دمشق الجنوبية آخر جيب خاضع لسيطرة الفصائل المسلحة في غرب سوريا، حيث عادت دمشق وريفها بالكامل لسيطرة الجيش النظامي مع انتهاء معركة مخيم اليرموك والحجر الأسود.

سيريانيوز