حصل تطبيق "واتساب" على منصة ويندوز على تحديث جديد، يوفر العديد من المميزات للمجموعات، بالإضافة إلى تحسينات أخرى.

وقال موقع mspoweruser الأمريكي، إن التحديث الجديد يحمل الإصدار رقم v2.18.98ويوفر العديد من المميزات، على رأسها قدرة المستخدمين على إضافة وصف للمجموعات، مثل كتابة الهدف أو الإرشادات أو الموضوعات الخاصة بالمجموعة، فعندما ينضم شخص جديد إلى مجموعة، سيظهر الوصف في الجزء العلوى من الدردشة.

ويوفر التحديث الجديد أيضًا عناصر تحكم المشرف إلى إعدادات المجموعة، وهو ما يتيح لهم تقييد من يمكنه تغيير موضوع المجموعة أو وصفها أو الرموز الخاصة بها.

كما يوفر التحديث للمستخدمين في مجموعات الدردشة الاعتماد على زر @ للإشارة لبعض الأصدقاء في الدردشات المختلفة، اضافة الى ان المشرفون يستطيعون إزالة أذونات المشرف للمشاركين الآخرين في المجموعة، ولم يعد من الممكن إزالة منشئي المجموعة من المجموعة التي بدأوها.

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