أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحديثاً جديداً لشبكتها الاجتماعية على الويب، بحيث وفرت بعض التعديلات البصرية في واجهة المستخدمين، خاصة فيما يتعلق بنافذة كتابة المنشورات الجديدة على وجه التحديد.

وأضاف "فيسبوك" للمستخدمين خيار جديد يتيح له القدرة على الاختيار ما بين نشر هذا المنشور الجديد في شكل منشور عادي، أو إضافته إلى "القصص" الخاصة به، حيث يوجد خياران هما News Feed وYour Story، مع إمكانية تخصيص الجمهور الذى يمكنه الاطلاع على هذا المنشور أو القصة حسب رغبة المستخدم من خلال زر مخصص يتواجد أمام كل خيار من الخيارين السابقين.

ولاتزال الخيارات السابقة الخاصة باختيار لون خلفية المنشور، أو إضافة صور أو إضافة استيكرات وملصقات مختلفة متواجدة كما هي، ويمكن للمستخدم الاختيار من بينها بسهولة ويسر.

وأصبح زر "النشر " أو Post يمتلك عرض النافذة بالكامل، ولا يصبح مفعل إلا في حالة كتابة منشور أو إضافة صورة.

سيريانيوز