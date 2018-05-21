تعتبر خدمة البريد الإلكتروني من "غوغل"، واحدة من أكثر خدمات البريد الإلكتروني استخدامًا على مستوى العالم، حيث تمتلك قاعدة مستخدمين تفوق المليار مستخدم، وهذا ما يجعلها عرضة للاستهداف.

وفي حال كنت أحد أولئك المستخدمين وواجهت نشاط مشبوه على حساب Gmail الخاص بك، يمكن عبر مجموعة النصائح التالية، استرداد حسابك وجعله أكثر أماناً:

1- يذهب المستخدم لصفحة استرداد الحساب عبر الرابط التالى: https://accounts.google.com/signin/recovery

2- إذا كنت لا تستطيع تذكر كلمة المرور الخاصة بك، اضغط على Try different question

3- استخدم البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف المخصص للطوارئ.

4- سترسل جوجل رمز الاسترداد لإثبات ملكية حسابك إلى رقم الهاتف / البريد الإلكترونى.

5-كما يمكن أيضا للمستخدم الإجابة على سؤال الأمان، وهو سؤال سبق وأن تم تحديده وقت إعداد هذا الحساب.

6- بعد استلام رمز الاسترداد ، يجب إدخاله فى جى ميل، لتطلب جوجل تغيير كلمة المرور.

7- ستقوم جوجل بفحص خيارات الأمان عبر تحقق Security Check بمجرد تسجيل الدخول.