كشف تقرير حديث أن شركة "غوغل" تعمل على تطوير نظارة واقع معزز جديدة، وتم تكليف فريق سرى معروف باسم "A65" بإنشاء سماعة رأس AR تشبه نظارة HoloLens التابعة لشركة "مايكروسوفت".

وقال موقع الأخبار الألماني Winfuture أن سماعة "غوغل" ستستخدم رقائق "كوالكوم"، حيث من المتوقع أن يصنعها شركة "كوانتا" التايواني، والتي ساعدت أيضًا في تصنيع جهازPixel C اللوحي.

ومن المقرر أن تكون نظارة الواقع المعزز الجديدة من "غوغل" جهازًا مستقلًا لا يتطلب اتصالًا بجهاز كمبيوتر شخصي أو هاتف ذكى، أي لن يختلف عن سماعة Oculus Go VR التي تم إصدارها حديثًا من Facebook.

ومن جانبه كشف موقع "ديلي ميل" البريطاني، انه سيتم تجهيز النظارة بمستشعرات الكاميرا والميكروفونات، والتي من شأنها تمكين المدخلات الصوتية، وهذا يعنى أن النظارة سترد على الأوامر من مساعد Google.

ومن غير الواضح حتى الآن موعد إطلاق النظارة الجديدة للمستخدمين.

وكانت عدة شركات تكنولوجية بدأت بالفعل على خطط لتطوير سماعات الرأس مدعومة بتقنية الواقع المعزز AR، بما في ذلك شركة "أبل"، التي لديها خطط لإطلاق أجهزة الواقع المعزز الخاصة بها بحلول 2021.

سيريانيوز