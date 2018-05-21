أعلنت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الاثنين، إن الجيش النظامي بسط سيطرته بالكامل على منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.

وقالت الوكالة ان "وحدات المشاة نفذت عمليات اقتحام ضمن كتل الابنية وأزقة الشوارع الضيقة التي شكلت ملاذا اخيرا للإرهابيين في الحجر الأسود".

وتابعت الوكالة ان النظامي استأنف عملياته العسكرية في المنطقة عبر تنفيذ غارات جوية على مواقع وتحصينات المسلحين في الجيب المتبقي لهم بالحجر.

وكانت وحدات الجيش النظامي استأنفت في وقت سابق من يوم الاثنين عملياتها العسكرية في منطقة الحجر الاسود جنوب دمشق، وذلك بعد وقف مؤقت لإطلاق النار لأسباب انسانية بدأ تنفيذه مساء الأحد.

ومن جهتها قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان الجيش دخل وسيطر على مخيم اليرموك أيضاً، حيث تم اعلان جنوب دمشق خالية من السلاح والمسلحين.

ولم يتم بعد الإعلان عن السيطرة على مخيم اليرموك بشكل رسمي.

وكانت مصادر معارضة تحدثت عن خروج عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من جنوب دمشق بموجب اتفاق مع الجيش النظامي، الأمر الذي نفاه الأخير.

وكانت منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن في ضواحي دمشق الجنوبية آخر جيب خاضع لسيطرة الفصائل المسلحة في غرب سوريا، حيث عادت دمشق وريفها بالكامل لسيطرة الجيش النظامي مع انتهاء معركة مخيم اليرموك والحجر الأسود.