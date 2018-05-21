أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، يوم الاثنين، إن وجود إيران في سوريا، جاء بطلب من حكومتها، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وقال المتحدث بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي، لا أحد يستطيع إجبارنا على الخروج من سوريا، فوجودنا وجود شرعي وبطلب من الحكومة السورية".

وتابع قاسمي "هم من يجب أن يخرجوا من سوريا، هؤلاء الذين دخلوا دون إذن من الحكومة السورية"، مشيراً إلى أنه "للوقت الذي تحتاج الحكومة السورية للمساعدة، سنبقى في سوريا وسنواصل دعمنا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، دعا في 11 ايار الجاري، الرئيس بشار الأسد إلى طرد القوات الإيرانية و "فيلق القدس" من سوريا، وذلك عقب تصعيد عسكري غير مسبوق بين إيران وإسرائيل في سوريا.

وتقدم ايران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني الى جانب الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.