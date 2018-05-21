برشلونة يودع أنييستا واتلتيكو مدريد يودع توريس في ختام الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

ودع صانع الالعاب اندريس انييستا والمهاجم فرناندو توريس فريقيهما برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم واتلتيكو مدريد وصيفه المتوج بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، بعد ان خاض كل منهما مباراته الاخيرة معه.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وفاز برشلونة على ضيفه ريال سوسييداد 1-صفر في المبارة رقم 674 لانييستا الذي ارتبط بفريقه لمدة 22 عاما.



وخرج انييستا (34 عاما) من ارض الملعب في الدقيقة 81 وسط تصفيق وهتافات حارة من جمهور الفريق الكاتالوني الذي تابع نجمه للمرة الاخيرة، وتوجه صانع الالعاب الكاتالوني الى مقاعد البدلاء بتأثر كبير. ودخل باكو الكاسير بدلا منه.



ونظم برشلونة حفلا وداعيا لانييستا عقب المباراة في ارض الملعب.



وكانت لانييستا بعض التمريرات والمحاولات في المباراة منها كرة في الدقيقة العاشرة لكنها هزت الشباك الخارجي من الجهة اليمنى.



وكان قائد برشلونة اعلن اواخر نيسان ان موسمه الحالي هو الاخير له مع برشلونة، لكنه لم يؤكد وجهته المقبلة مع تلقيه عروضا من الصين واليابان.



من جهته، سجل المهاجم المخضرم فرناندو توريس (34 عاما) ثنائية لاتلتيكو مدريد في مرمى ايبار (2-2) في مباراته الوداعية امام انصار فريقه على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الاسبانية مدريد.



وحمل توريس ولقبه "ال نينيو" نظرا لوجهه الطفولي والذي بدأ مسيرته في النادي قبل ان يلعب مع ليفربول وتشلسي الانكليزيين ويعود الى فريقه الاصلي، شارة القائد في مباراته الاخيرة ونجح في تسجيل هدف فريقه الاول مستغلا هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين، قبل ان يضيف الثاني بعد ان خدع الحارس بحركة فنية في الدقيقة 60. سيريانيوز 2018-05-21 06:53:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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