انتر ميلان ينتزع بطاقة التأهل لدوري الابطال بعد فوز مثير على غريمه لاتسيو اخبار الرياضة شارك

خطف انتر البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري ابطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوز مثير على مضيفه لاتسيو 3-2 في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا على الملعب الاولمبي في روما، لحق انتر ميلان الى المسابقة القارية الاهم بفرق يوفنتوس البطل ونابولي وروما بفوزه على لاتسيو 3-2.



وكان لاتسيو أهدر فرصة حسم البطاقة الرابعة الاسبوع الماضي بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه كروتوني 2-2، ليفشل في استغلال هدية ساسوولو الذي هزم انتر 2-1 في عقر داره، قبل ان يهدر فرصة جديدة اليوم على الرغم من تقدمه مرتين في المباراة.



ورفع انتر رصيده الى 72 نقطة، وهو نفس رصيد لاتسيو، لكن انتر تفوق في المواجهتين المباشرتين.



ودخل فريق العاصمة المباراة وهو في حاجة الى التعادل ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة النيران الصديقة عندما سجل جناح انتر ميلان الكرواتي ايفان بيريسيتش هدفا خطأ في مرمى فريقه (9). لكن دانيلو دامبروزيو ادرك التعادل لانتر ميلان (29)، قبل ان يمنح البرازيلي فيليبي اندرسون التقدم للاتسيو مجددا قبل نهاية الشوط الاول باربع دقائق.



ورمى انتر ميلان بكل ثقله محاولا تعديل النتيجة والخروج فائزا في الشوط الثاني ونجح في ادراك التعادل بواسطة هدافه الارجنتيني ماورو ايكاردي من ركلة جزاء (78) تسبب بها مدافع لاتسيو الهولندي ستيفان دوبريج الذي سينتقل في نهاية الموسم الى انتر بالذات.



وبعدها بدقيقة ازدادت الامور سوءا على لاتسيو بعد طرد لاعبه البوسني سيناد لوليتش بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.



وجاءت الضربة القاضية عن طريق كرة رأسية لماتيو فيتيشينو في الدقيقة 81 مستغلا ركلة ركنية ليمنح انتر ميلان بطاقة التأهل. سيريانيوز 2018-05-21 06:57:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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