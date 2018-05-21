ألحق غولدن ستايت ووريرز بقيادة نجمه ستيفن كوري خسارة مذلة بغريمه هيوستن روكتس عندما هزمه 126-85 في المباراة الثالثة بينهما في نهائي بلاي أوف المنطقة الغربية من الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين.

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والمباراة هي الأولى في صالة غولدن ستايت بعد أن تبادل الفريقان الفوز في أول مباراتين في صالة هيوستن، ليتقدم بطل 2015 و2017 ووصيف بطل 2016 أيضاً في المواسم الثلاثة السابقة بقيادة المدرب والنجم السابق ستيف كير، 2-1 في سلسلة من 7 مباريات يتأهل منها إلى نهائي البطولة الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق أربعة انتصارات.



وأسكت كوري كل الانتقادات التي وجهت إليه بعد المباراتين السابقتين حيث لم يظهر بالمستوى المطلوب، وكان بطل اللقاء بدون منازع فسجل بمفرده 35 نقطة 26 منها في الشوط الثاني.



وكان كيفن دورانت خير سند في مباراة الأمس لكوري الذي عاد من إصابة وشارك في الدور الثاني من البلاي أوف (ربع نهائي المنطقة)، من خلال تسجيل 25 نقطة 15 منها في الشوط الأول، وبنسبة أقل كلاي طومسون (13 نقطة)، فيما تكفل درايموند غرين بالشق الدفاعي (17 متابعة).



في المقابل، كان جيمس هاردن المرشح بقوة للقب أفضل لاعب هذا الموسم، أبرز لاعبي هيوستن (20 نقطة و5 متابعات و9 تمريرات حاسمة)، وأضاف كل من كلينت كابيلا وكريس بول 13 نقطة مع 8 متابعات للأول و10 للثاني.



وتقام المباراة الرابعة الثلاثاء على أرض غولدن ستايت أيضاً قبل العودة في الخامسة إلى صالة هيوستن.