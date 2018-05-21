استأنف الجيش النظامي، يوم الاثنين، عملياته العسكرية في منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق، بعد تطبيق وقف مؤقت لاطلاق النار لأسباب انسانية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان الجيش استأنف عملياته العسكرية، بعد وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأوضحت الوكالة انه تم مساء الأحد اعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في الحجر الأسود، تم خلاله إخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود، مشيرة الى ان الايقاف المؤقت لإطلاق النار ينتهي ظهر الاثنين.

وكانت مصادر معارضة تحدثت عن خروج عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من جنوب دمشق، الأمر الذي نفاه الجيش النظامي.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

سيريانيوز