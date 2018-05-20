نفى مدير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عدي شبلي استخدام مادة "السبيداج" التي تدخل في صناعة الدهانات، في صناعة الألبان والأجبان.

ونقلت صحيفة (تشرين) الحكومية، عن شبلي قوله انه"خلال عمله في مديرية التموين منذ أربعة أعوام حتى الآن، لم يلحظ وجود هذا النوع من الغش في الألبان والأجبان، ومخبر التموين والدوريات الرقابية شاهدة على ذلك".

وعبّر مدير التجارة الداخلية عن" استيائه من نشر شائعات كهذه، لأن الأمر خطير ومن غير المعقول أن يحدث مع وجود رقابة دائمة على أسواق دمشق".

وذكرت الصحيفة أنه تم رصد مخالفات علنية في سوق باب سريجة، وتم إبراز صور المخالفات لمدير التموين الذي قام بإجراء اتصال فوري لتحريك أربع دوريات بشكل مباشر لضبط المخالفات، وأخذ عينات من مخالفات أخرى، سعرها يفضحها، حيث يباع كيلو اللبنة بـ٣٥٠ ليرة سورية وتسعيرته التموينية ١٠٠٠ ليرة، وهذا دليل واضح على أن الغش موجود بالتركيبة.

وسبق أن انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تفيد بوجود غش متعدد الأشكال في بعض المواد الغذائية كان أكثرها خطورة اضافة مادة السبيداج إلى الألبان و مشتقاتها بما يكسبها قواماً أكثر تماسكاً حيث يصعب على الزبون العادي تمييزها ما أثار مخاوف بين المواطنين.

وكانت مديرية "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سحبت العام الماضي 2017 نحو 430 عينة من الألبان و الأجبان تبين بعد التحليل المخبري أن 158 عينة منها مخالفة للشروط، إضافةً إلى حجز 20 سيارة تبيع الألبان و الأجبان بشكل مخالف مع مصادرة المواد التي تباع فيها.

سيريانيوز