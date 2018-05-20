حقق نابولي، رقماً تاريخياً بمنافسات الدوري الإيطالي بفوزه 2-1 على كروتوني، وضمن ميلان المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بتغلبه على فيورنتينا 5-1في الجولة الأخيرة من الكالشيو.

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ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن نابولي أصبح أول نادي في تاريخ الدوري الايطالي يصل إلى النقطة "90"، بدون أن يحقق لقب الدوري.



ووصل نابولي إلى النقطة رقم 91، بعدما فاز على كروتوني بنتيجة (2-1)، ليحافظ على المركز الثاني بعد المتصدر يوفنتوس (95) نقطة.



وسجل هدفي نابولي أركاديوز ميليك في الدقيقة 23 وخوسيه كاييخون في الدقيقة 32، فيما سجل هدف كروتوني ماركو تومينيو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



ورفع نابولي رصيده إلى 91 نقطة لينهي الموسم في المركز الثاني، وتوقف رصيد كروتوني عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.



وفي المباراة الثانية، ضمن ميلان المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بتغلبه على فيورنتينا 5-1 وتقدم فيورنتينا بهدف سجله جيوفاني سيميوني في الدقيقة 20 قبل أن يسجل ميلان خمسة أهداف عن طريق هاكن كالهانجولو في الدقيقة 23 وباتريك كوتروني (هدفين) في الدقيقتين 41 و59 ونيكولا كالينيتش في الدقيقة 49 وجياكومو بونافينتورا في الدقيقة 76.



ورفع ميلان رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فيورنتينا عند 57 نقطة في المركز الثامن.