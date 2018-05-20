أعلنت المؤسسة السورية للتجارة، عن تعليمات مفصّلة حول تعميمها المتعلق بتخفيض أسعار السكر وفتح باب تقسيط سلع "سلة المستهلك" للعاملين في الدوائر و المؤسسات الحكومية.

وذكرت رئاسة الوزراء عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن السورية للتجارة عدلت أسعار مبيع مادة السكر ليصبح سعر كيلو غرام سكر مستورد معبأ /215/ ليرة بدلا من /230/ ليرة، وكيس كيلو غرام سكر مستورد معبأ 5كغ /1075/ ليرة بدلا من /1150/ ليرة.

كما عدّلت سعر كيلو السكر الأسمر منشأ وطني معبأ إلى /210/ بدلا من /225/ ليرة، كذلك حددت سعر كيلو سكر أسمر منشأ وطني فرط بـ /200/ بدلا من /210/

وفي إطار دعمها وتعاطيها للمستهلك، عممت المؤسسة على كافة الفروع تعليمات البيع المواد الغذائية والمنظفات والألبسة والبياضات والعصرونية بالتقسيط للعاملين في الدولة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ولفتت مصادر المؤسسة إلى أن الشريحة المستفيدة هي العاملين الدائمين والعقود السنوية غير المنتهية عقودهم خلال فترة التقسيط.

وأضافت أن المواد المعروضة للتقسيط هي المواد الغذائية والمنظفات والألبسة والبياضات والعصرونية.

وبحسب التعميم فإن سقف التقسيط فهو /50/ ألف ليرة لكل عامل بدون فوائد، ومدة تسديد الأقساط /10/ أشهر اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام.

و ترسل القوائم من الجهات العامة بأسماء العاملين الدائمين والعقود السنوية غير المنتهية عقودهم خلال فترة التقسيط الراغبين بالتقسيط مع الرقم الوطني ومع تعهد من محاسب الإدارة وأمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهم، ويسمي الفرع مركز واحد أو أكثر حسب الحاجة معتمد للتقسيط مع تسمية محاسب .

و بعد استلام العاملين للمواد يتم تنظيم محضر استلام إفرادي من قبل المركز مع مفصل هوية المستلم وتتم مراسلة الجهة بأسماء العاملين مع مبلغ التقسيط لكل منهم لبدء حسم الأقساط الشهرية عن المستفيدين وتسديدها للمؤسسة، وتفرغ دائرة الحسابات والمالية عنصر أو أكثر لمتابعة المطالبة والتحصيل

وتطبق الغرامات القانونية في حال عدم قيام الجهة بالتسديد بالمواعيد المحددة، على مدراء الفروع تعميم مضمونه على كافة الجهات العامة عن طريق مكاتب السادة المحافظين.

ومن أجل الاضطلاع بدور أوسع انتشاراً ، حددت المؤسسة السورية للتجارة دوام العاملين بمراكز ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة خلال شهر رمضان ، من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.

ومن المقرر خلال النصف الثاني من شهر رمضان أن تفتح الصالات والمجمعات الكبيرة التي تحدد من قبل مدراء الفروع بعد فترة الإفطار وحتى خروج آخر زبون بما فيها أيام العطل الأسبوعية والرسمية.

ويشار إلى أن المؤسسة السورية للتجارة تأسست في كانون الثاني عام 2017 و هي نتاج دمج "المؤسسة العامة الاستهلاكية" و "المؤسسة العامة للخزن و التسويق" و "المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية" (سندس) ومقرها في العاصمة دمشق.

وتقوم المؤسسة بالأعمال التجارية للمواد و السلع الاستهلاكية والنسيجية و المنتجات الزراعية و الحيوانية ، وتهدف إلى الدخول في المناقصات والقيام بعمليات الاستيراد و التصدير للسلع و الخدمات و إجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية و الحيوانية.

سيريانيوز