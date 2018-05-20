نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، يوم الأحد، قيامه بتوجيه ضربات جوية إلى سوريا من مناطق العراق الغربية.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن العميد جيمس غلين، من قوات التحالف، قوله "لم توجه قوات التحالف أي ضربات من غرب العراق".

وياتي تصريح العميد غلين، عقب أنباء تداولتها وسائل إعلام عراقية تفيد بان التحالف الدولي، وجه مطلع الشهر الجاري، ضربات جوية إلى مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا انطلاقا من قاعدة الأنبار العسكرية تقع في مدينة الأنبار العراقية.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم عدة دول، ينفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ عام 2014، حيث اعترف التحالف بأن 883 مدنياً سقطوا نتيجة غاراته تلك.

سيريانيوز