أصيب شخص، يوم الأحد، إثر سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في ‎المسجد الحرام بمكة المكرمة غربي السعودية.

وأفادت إمارة منطقة مكة في حسابها على موقع "تويتر"، بسقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في ‎المسجد الحرام وإصابة سائق الرافعة بإصابات طفيفة.

وأشارت الى أن الموقع الذي وقع فيه الحادث "مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار"، مبينة أنه "جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة"، مرفقة التغريدة بصور من موقع الحادث.

وتشهد مكة المكرمة هذه الأيام كثافة في عدد الزوار والمعتمرين الذين يحرصون على أداء العمرة خلال شهر رمضان، وأداء الصلوات وخصوصا التراويح في المسجد الحرام.

وكانت رافعة سقطت في 11 أيلول 2015، ضمن مشروع توسعة الحرم المكي، الذي كانت تقوم به مجموعة "بن لادن"، ما تسبب في مقتل 110، وإصابة نحو 400 آخرين بجروح.

سيريانيوز