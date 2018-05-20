حققت "قوات سوريا الديموقراطية" تقدماً على حساب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور ، بدعم مدفعي أميركي وفرنسي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن مدير (المرصد السوري لحقوق الانسان) رامي عبد الرحمن قوله أن قوات "قسد" سيطرت السبت على تلة استراتيجية تطل على بلدة هجين وقرى أخرى واقعة تحت سيطرة التنظيم".

واشار عبد الرحمن الى "اندلاع اشتباكات عنيفة حول بلدة هجين والباغور"، مضيفاً ان"العمليات تجرى حالياً بالتنسيق مع القوات العراقية في الجهة الثانية من الحدود وقوات التحالف الدولي من أجل إحباط أي محاولة تسلل أو وهروب لجهاديي التنظيم نحو العراق".

من جهتهتا، اعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" عبر صفحتها (فيسبوك) ان حملة عاصفة الجزيرة أحرزت تقدماً على أطراف بلدة هجين والسوسة وحررت الباغوز

وتمكنت "قوات سوريا الديموقراطية" ليل الأحد الاثنين الماضي، من السيطرة على بلدة الباغوز بعد اشتباكات عنيفة، لتكون أول بلدة تطرد المسلحين منها منذ انطلاق الحملة الأخيرة، فيما لا تزال ثلاث بلدات في المنطقة تحت سيطرة التنظيم وهي هجين والشعفة وسوسة.

وكان القيادي في مجلس دير الزور العسكري إسماعيل عبدالله اعلن، في 15 أيار الجاري ، أن قوات "سوريا الديمقراطية" تمكنت من السيطرة على 21 كم، منذ استئناف حملة "عاصفة الجزيرة" ضد تنظيم "داعش"، مضيفاً أن الحملة ستستمر حتى تحرير شرقي نهر الفرات.

وانطلقت حملة "عاصفة الجزيرة" والتي تشنها قوات "سوريا الديمقراطية" ، المدعومة من التحالف الدولي، للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم (داعش) في دير الزور، في الأول من أيار الجاري .

وتأتي الحملة التي تشنها قوات "قسد" بالتزامن مع شن الجيش النظامي، عمليات قصف ضد من تبقى من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في بادية دير الزور، حيث تمكن من استعادة السيطرة على 1500 كم مربع.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

ولايزال تنظيم "داعش" يحتفظ بجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف المقاتلين، من دون أن يكون له مقار، سوى قي جنوب دمشق.

سيريانيوز