بشرت الشركة السورية للاتصالات المواطنين بأن سرعة الانترنت سترتفع إلى أكثر من 4 أضعاف مع نهاية الشهر الجاري، أي بعد عشرة أيام.

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وأشار مدير الإدارة التجارية في الشركة أحمد سنبل، في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، الى "إتمام توسيع الربط عبر الكابل البحري "أوغاريت" مع قبرص لتصبح السعة 400 غيغا".

واضاف سنبل أنه "سيتم توسيع السعات على الكابل “أليتار” مع مصر لتصبح 600 غيغا خلال شهر حزيران القادم".

ولفت سنبل إلى أن الشركة تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المقابلة "لتفعيل هذه السعات الجديدة حسب الحاجة".

كما كشف عن "توسيع جميع مقاطع الشبكة الداخلية للإنترنت (CORE) مؤخراً لتصل إلى سعات 400 غيغا"، أمّا بالنسبة للمراكز الريفية بيّن أن إجراءات توسيعها سيتم من خلال "ربطها مع الشبكة وذلك حسب تزايد عدد المشتركين فيها وحسب الإمكانات الفنية اللازمة والمتوافرة لدى الشركة".

وكشف سنبل أيضاً عن توجّه الشركة حالياً"للتحضير لإطلاق باقات إنترنت جديدة تكون مسبقة الدفع «بحسب الاستهلاك» لتحقيق عدالة استهلاك بين المشتركين"، لافتاً إلى أنه "ستكون هناك باقات محدودة وأخرى غير محدودة وبأجور مختلفة".

وكانت الاتصالات اكدت سابقاً أن شبكة الانترنت جيدة عموماً وتعمل وفق المواصفات العالمية، إلا أن البطء قد يطرأ عليها في عدة حالات، منها ما يتعلق بالدارات الدولية، حيث تأثر الوصلات أحياناً بالحوادث الطارئة كقطع في الكابلات البحرية أو القيام بالصيانة الدورية والتي تسبب انخفاضاً في السعات المتوافرة ريثما تتم صيانة التجهيزات المعطلة، فضلا عن اسباب الرطوبة والضجيج أي (جودة ونظافة الأسلاك المستخدمة) ،بالإضافة إلى حالات التهكير والدخول إلى الشبكات الخاصة وزيادة عدد المستخدمين على البوابة الواحدة.

واتخذت السورية للاتصالات عدة اجراءات للتغلب على مشكلات الانترنت منها البدء بتركيب خلايا طاقة شمسية لتأمين التغذية الكهربائية لـ 100 وحدة نفاذ ضوئية و100 مقسم فرعي في الأرياف، ووضع خطة لتمديد كابل بحري جديد بين قبرص وطرطوس بحيث يصبح عدد الكوابل 3 لزيادة الوثوقية في حال انقطاع أحد الكوابل.

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء متفاوت بين منطقة وأخرى، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.