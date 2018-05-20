اعتبرت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية ، انه لا يمكن اتمام العملية السياسية في سوريا في ظل تواجد قوات أجنبية بصفة غير شرعية في البلاد.

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واعربت القاعدة، عبر صفحتها على (فيسبوك) عن الامل بأن يتم "خروج القوات الأجنبية منعاً لحدوث صدام مباشر قد يطيل من أمد الصراع الدموي في سوريا".

وتتواجد قوات أوروبية وأمريكية في سوريا دعماً لجماعات معارضة يجري تدريبها وتقديم الدعم العسكري والمادي لها، في حين تدعم قوات روسية وإيرانية الجيش النظام في معاركه ضد الفصائل المعارضة.

وسبق ان أعلنت روسيا انه مع استقرار الوضع في سوريا سيتم سحب جميع قواتها العسكرية ما عدا قاعدتيها.

وترى موسكو والحكومة السورية أن تواجد قوات تركية وأمريكية في سوريا أمر غير شرعي واعتداء على السيادة السورية.