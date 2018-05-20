أصدرت المؤسسة السورية للتجارة، تعميماً على كافة فروعها ينص بمنح أسر الشهداء حسم على كافة المواد الغذائية والمنظفات والألبسة والبياضات والعصرونية والكهربائية المتوفرة بالمؤسسة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية، أن المؤسسة أوضحت في التعميم أن الشريحة المستفيدة هي "أسر الشهداء الذين يحملون بطاقة رسمية بشرف الشهادة، حيث تشمل مدة الحسم طيلة شهر رمضان وحتى آخر أيام العيد."

وأشارت المؤسسة إلى أن نسبة الحسم "(5% للمواد الغذائية والمنظفات، 10% للألبسة والبياضات، 15% للعصرونية والكهربائيات)، محددة سقف المسموح للبطاقة الواحدة /100/ ألف ليرة سورية لكل أسرة ولمرة واحدة."

وترفق مع الفاتورة صورة عن بطاقة الشرف وصورة عن البطاقة العائلية أو صورة هوية شخصية، كما ترفع كشوف مستقلة بالمواد المباعة مع الحسم وتسلم أصولا بنهاية شهر رمضان المبارك وكل كشف متأخر عن ذلك لا يطبق عليه الحسم وعلى مسؤولية مدراء الصالات.

ويشار إلى أن المؤسسة السورية للتجارة تأسست في كانون الثاني عام 2017 و هي نتاج دمج "المؤسسة العامة الاستهلاكية" و "المؤسسة العامة للخزن و التسويق" و "المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية" (سندس) ومقرها في العاصمة دمشق.

وتقوم المؤسسة بالأعمال التجارية للمواد و السلع الاستهلاكية والنسيجية و المنتجات الزراعية و الحيوانية ، وتهدف إلى الدخول في المناقصات والقيام بعمليات الاستيراد و التصدير للسلع و الخدمات و إجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية و الحيوانية.

سيريانيوز