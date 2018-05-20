أفادت وكالة أنباء (الأناضول) نقلا عن مصادر محلية، ان قوات فرنسية نشرت بطاريات 6 مدافع وعززت من تواجدها العسكري في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في مناطق سورية.

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وأشارت المصادر الى ان "جنوداً فرنسيين نشروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية "باغوز" الخاضعة لسيطرة منظمة "ي ب ك/بي كا كا" بمحافظة دير الزور ".

كما نشرت القوات الفرنسية "مزيداً من تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة"، بحسب المصادر ذاتها.

وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا ليكوانتر، في 4 الشهر الجاري، أن قوات بلاده ستبقى في سوريا، جنبا إلى جنب مع الجنود الأمريكان، من أجل إكمال مهمة مكافحة الإرهاب.

وكانت وكالة أنباء (الأناضول)، كشفت نهاية نيسان الماضي نقلاً عن مصادر سورية، لم تسمها، ان وحدات فرنسية خاصة وصلت ، إلى قاعدة أمريكية في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة، الخاضعة تحت سيطرة المقاتلين الاكراد.

كما كشفت صحيفة (يني شفق ) التركية في وقت سابق من نيسان الماضي، عن إرسال فرنسا أول دفعة من مقاتليها العسكريين إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة، الخاضعة لسيطرة المقاتلين الأكراد.

وأعلنت تقارير إعلامية تركية سابقاُ أن فرنسا تمتلك 5 قواعد عسكرية سرية في شمال سوريا، وذلك عقب وساطة عرضها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بين تركيا والأكراد في البلاد، الأمر الذي رفضته أنقرة.

وتعد فرنسا عضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ سنوات، حيث شنت فرنسا أولى غاراتها الجوية على أهداف في سوريا في عام 2015، ونُشرت نحو 40 طائرة حربية فرنسية في قواعد بالمنطقة، حسب المعطيات الرسمية.