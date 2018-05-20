نفت وكالة الأنباء (سانا)، يوم الاحد، الانباء حول خروج عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) من جنوب دمشق، وذلك عقب اعلان نشطاء معارضين عن بدء إجلاء دفعة من مقاتلي التنظيم .

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وذكرت الوكالة أنه " صحة للتقارير التي تتحدث عن خروج " داعش" من منطقة الحجر الأسود وما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح".

وجاء ذلك عقب نبأ نشرته وكالة (رويترز)، نقلا عن نشطاء معارضين من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ، ويتحدث عن خروج مجموعة من المسلحين من آخر جيب خاضع لسيطرة الفصائل المسلحة في غرب سوريا، وهو يتضمن منطقة الحجر الأسود وحي التضامن ومخيم اليرموك في جنوب دمشق، دون الكشف عن عدد هؤلاء المسلحين.

كما تحدثت بعض مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، عن تجمع الدفعة الأولى من الحافلات في حي الزاهرة استعداداً لنقل "داعش" وعوائلهم من أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن باتجاه البادية السورية .

وكانت أنباء اشارت إلى انه تم امس السبت التوصل لاتفاق بين تنظيم "داعش" وقوات النظامي، برعاية روسيا، يقضي بخروج "داعش" وعوائلهم من جنوب دمشق نحو البادية السورية على دفعتين.

وتضاربت الأنباء ، يوم السبت، حول معلومات عن استسلام عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المنتشرين في جنوب دمشق ووقف لإطلاق النار في المنطقة.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.