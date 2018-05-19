توج اينتراخت فرانكفورت بلقب مسابقة كأس المانيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والاولى منذ 30 عاما بفوزه على بايرن ميونيخ في المباراة النهائية والاخيرة له مع مدربه الاسطوري يوب هاينكس 3-1 السبت على الملعب الاولمبي في برلين.

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وسجل الكرواتي أنتي ريبيتش (11 و82) والصربي مياد غاتشينوفيتش (90+5) اهداف اينتراخت فرانكفورت، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (53) هدف بايرن ميونيخ.



وثأر اينتراخت فرانكفورت لخسارته نهائي 2006 امام الفريق البافاري صفر-1، ورفع الكأس للمرة الخامسة في 8 مباريات نهائية بعد الاولى عام 1974 على حساب هامبورغ (3-1 بعد التمديد) والثانية عام 1975 على حساب دويسبورغ (1-صفر)، والثالثة عام 1981 على حساب كايزرسلاوترن (3-1)، والرابعة عام 1988 على حساب بوخوم (1-صفر).



وخسر فرانكفورت نهائي 1964 امام تي اس في ميونيخ (صفر-2) و2017 امام بوروسيا دورتموند (1-2).



كما ثأر اينتراخت فرانكفورت لخسارته المذلة امام بايرن ميونيخ 1-4 في الدوري في نهاية نيسان الماضي، وحقق فوزه الاول عليه منذ عام 2010.