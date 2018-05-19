أحرز تشلسي اللندني لقب كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بعد فوزه على مانشستر يونايتد 1-صفر، السبت على ملعب ويمبلي في المباراة النهائية، في مباراة قد تكون الاخيرة لمدربه الايطالي انطونيو كونتي.

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وسجل المهاجم البلجيكي ادين هازار هدف الفوز من ركلة جزاء منتصف الشوط الاول (22). وهذا اللقب الثامن لتشلسي في 13 مباراة نهائية، فيما عجز يونايتد عن احراز لقبه الثالث عشر ومعادلة رقم ارسنال القياسي.



وكانت المواجهة اعادة لنهائي 2007 حين توج تشلسي باللقب بفوزه 1-صفر، بهدف بعد التمديد من نجم هجومه السابق العاجي ديدييه دروغبا، وبقيادة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يشرف على يونايتد حاليا، كما احرز يونايتد مع نجمه الفرنسي اريك كانتونا لقب 1994 بفوز ساحق على تشلسي 4-صفر.



وتلقى هازار تمريرة من لاعب الوسط الاسباني سيسك فابريغاس الذي عقد قرانه هذا الاسبوع بشريكته اللبنانية دانييلا سمعان، فمر عن فيل جونز قبل ان يسقطه الاخير داخل المنطقة. وتولى هازار الذي خاض مباراته الـ300 مع تشلسي، ترجمة الركلة عكس اتجاه الحارس الاسباني دافيد دي خيا (22)، ليسجل هدفه السابع عشر في جميع المسابقات هذا الموسم.



وعوض تشلسي، بطل الدوري الموسم الماضي، جزئيا فشله بالتأهل الى دوري ابطال اوروبا، فانهى موسمه متوجا بلقب الكأس وجائزة 1,8 مليون جنيه استرليني (2,4 مليون دولار اميركي)



بدوره، اكتفى يونايتد بوصافة الدوري وهي افضل نتيجة له منذ موسم 2013، علما بان اللقب الاول للشياطين الحمر في الكأس يعود الى العام 1909 والاخير قبل سنتين على حساب كريستال بالاس.