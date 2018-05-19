أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، أن قوات الشرطة العسكرية الروسية بدأت دورياتها في ثلاث بلدات سورية بريف دمشق، هي يلدا وببيلا وبيت سحم.

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وأوضح رئيس المركز (الذي مقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية)، اللواء يوري يفتوشينكو، في بيان صحفي، أن انتشار قوات الشرطة العسكرية في البلدات المذكورة جاء ضمن الجهود الرامية إلى إعادة الوضع إلى طبيعته في ضواحي أخرى من دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وأشار يفتوشينكو إلى أن قرابة 65800 مدني عادوا من مخيمات ومراكز النازحين إلى منازلهم في غوطة دمشق الشرقية، وذلك بفضل الدعم الشامل من قبل الجانب الروسي والحكومة السورية.

وأفادت وكالة الأنباء (سانا)،في 11 الجاري، بأن مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق أصبحت "خالية من الارهاب"، بعد اخراج اخر دفعة من مسلحي المنطقة باتجاه الشمال السوري.

وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.