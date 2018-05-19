تأهل الاسباني رافايل نادال المصنف اول للمرة العاشرة الى المباراة النهائية من دورة روما، خامس دورات الماسترز للالف نقطة في كرة المضرب، بفوزه السبت على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحادي عشر 7-6 (7-4) و6-3.

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وحقق نادال الفوز الخامس والعشرين على الصربي في المواجهة الحادية والخمسين بينهما في ساعة و56 دقيقة، وبات على بعد فوز واحد من معادلة الارقام.



وفوز نادال الاحد في النهائي ايا يكن خصمه، سيعيده الى صدارة التصنيف العالمي التي فقدها الاسبوع الماضي لصالح السويسري روجيه فيدرر المبتعد كليا عن الملاعب الترابية بهدف الاستعداد لجولة الملاعب العشبية والتي تتوج بالدفاع عن لقبه في ويمبلدون.



بدوره يستعد نادال لتوسيع رقمه القياسي على ملاعب رولان غاروس الترابية التي تنطلق في 27 ايار حيث توج بعشرة القاب حتى الان.