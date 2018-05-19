أعلنت جماعة "سرايا الجهاد" المسلحة يوم السبت مسؤوليتها عن سلسلة انفجارات هزت أمس مطار حماة العسكري.

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وذكر التنظيم, في بيان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي, أن "عناصره المنتمين إلى خلية نائمة خلف خطوط القوات الحكومية قاموا بتفخيخ مستودعات الذخيرة وخزانات الوقود داخل حرم المطار، ثم فجروها".

وأضاف التنظيم أن "التفجيرات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا من أفراد الجيش السوري وحلفائه".

ولم تصدر لحد الآن أي تقارير رسمية حول الخسائر جراء خمسة انفجارات هزت المطار ومحيطه أمس، بينما يتحدث نشطاء عن 11 قتيلا على الأقل، دون معرفة سبب الحادث.

أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، الجمعة، ان دوي انفجارات سمع في محيط مطار حماة، دون معلومات عن الأسباب.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر أمني سوري قوله، إن الانفجارات نجمت عن حريق نشب داخل مستودع للذخيرة، مضيفا أن النيران لم تخمد بعد وفرق الإطفاء تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع.