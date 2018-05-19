ريال مدريد يختتم موسمه بتعادل على ملعب فياريال بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

انهى ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني لكرة القدم 2017-2018 بالتعادل مع مستضيفه فياريال 2-2 السبت بمشاركة أساسية للحارس لوكا زيدان نجل مدرب الفريق الملكي زيزو.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتقدم ريال 2-0 عبر الويلزي غاريث بايل 11 والبرتغالي كريستيانو رونالدو 32، لكن فريق الغواصات الصفراء عادل في الثاني عبر الكولومبي روجير مارتينيز 71 وصامويل كاستييخو 85.



وأنهى ريال مدريد موسمه في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، مقابل61 نقطة لفياريال في المركز الخامس. سيريانيوز 2018-05-19 19:06:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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