توج غالاطا سراي بطلاً للدوري التركي في كرة القدم للمرة الحادية والعشرين في تاريخه، بفوزه السبت في المرحلة الأخيرة على فريق مدينة ازمير غوزتيبي 1-0.

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ويدين غالاطا سراي بهذا الفوز للمهاجم الدولي الفرنسي السابق بافيتيمبي غوميس، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.



ويعود اللقب الأخير لغلاطا سراي الذي صار رصيده النهائي 75 نقطة، إلى 2015، وانتقل في الموسمين الماضيين إلى جاره في مدينة اسطنبول بشيكتاش الذي اكتفى في النسخة الحالية بالمركز الرابع.



ورغم فوزهما على أرضهما في هذه المرحلة، أنهى فنربخشة القطب الثالث في اسطنبول، وباشاك شيهير موسمهما في المركزين الثاني والثالث توالياً بفارق ثلاث نقاط خلف غالاطا سراي الذي استعاد تألقه مع عودة المدرب الرمز فاتح تيريم الذي يشرف عليه للمرة الرابعة.



ووقع تيريم (64 عاماً) في 22 كانون الأول 2017، بعد إقالة الكرواتي ايغور تودور الذي لم يمض سوى 10 أشهر مع الفريق، عقداً لعام ونصف العام مقابل ثلاثة ملايين يورو، اضافة إلى مكافأة بقيمة 500 ألف يورو لقاء استعادة اللقب.