لقي شخصان اثنان حتفهما، يوم السبت، جراء وقوع حادثة إطلاق نار في مدينة ساربروكن جنوب غرب ألمانيا.

وأفادت وسائل إعلامية ألمانية، أن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من مدينة ساربروكن بجنوب غرب البلاد، مشيرةً إلى أن العناصر الأمنية تمكنت من اعتقال المنفذ.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ساربروكر تسايتونغ" أن الشرطة لديها مشتبه به قيد الاحتجاز، مشيرة إلى أن إطلاق النار كان في فيشينغن جنوب شرق المدينة.

ويشار إلى أنه لم تتبين بعد خلفيات الحادث، فيما لم تصدر الشرطة، أي تفاصيل إضافية حول العملية.

وسبق أن شهدت مدن ألمانية حوادث عنف مختلفة منها إطلاق نار و طعن بأدوات حادة و دهس ما أدى إلى مقتل و جرح العشرات من السكان.

سيريانيوز