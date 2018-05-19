أصيب مدني ، يوم السبت، جراء رصاص القنص على بلدتي الفوعة و كفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "رصاص القنص و مصدره المسلحين في بلدة بنش استهدف أهالي بلدتي كفريا و الفوعة خلال تنقلاتهم ما أدى إلى إصابة مدني بجروح".

وتتعرض الفوعة وكفريا بريف ادلب من وقت لآخر لسقوط قذائف ورصاص قنص ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في آذار عام 2015.

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