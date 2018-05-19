سقط ضحايا، يوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف ادلب الجنوبي.

وذكرت مصادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة أودت بحياة عنصرين من جيش "إدلب الحر" في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وتحدثت بعض المصادر ان الانفجار اسفر عن جرحى .

من جهتها، أفادت مصادر مؤيدة ان مسلحين اثنين من "جيش إدلب الحر" اصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة على أحد حواجزهم في مدينة خان شيخون .

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وكان اخر تفجير وقع في ادلب، يوم الخميس الماضي،حيث استهدفت عبوة ناسفة وسط المدينة ، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

و تشهد المحافظة سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.