تضاربت الأنباء ، يوم السبت، حول معلومات عن استسلام عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المنتشرين في جنوب دمشق ووقف لإطلاق النار في المنطقة.

وأفادت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن معلومات تُفيد باستسلام مسلحي تنظيم (داعش) في جنوب دمشق و بدء وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأضافت المصادر أن المعلومات تشير إلى أن وقف إطلاق النار بدأ من الساعة ١٢:٠٠ ظهر اليوم السبت، وسيستمر حتى الساعة 5 من صباح غداً الأحد.

كما تحدثت مصادر معارضة عن بدء وقف النار في مخيم اليرموك والحجر الاسود جنوب العاصمة دمشق، من الساعة ١٢:٠٠ ظهراً حتى الساعة 5 من صباح الأحد في محاولة لوضع شروط بين تنظيم الدولة وقوّات النظام لإنهاء القتال الدائر منذ شهر

إلا أن مصدر عسكري قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) انه "ليس هناك أي اتفاق بين الجيش السوي و(داعش) في الحجر الأسود وما تم تناقله من معلومات غير دقيق".

وواصل الجيش النظامي صباح السبت، عملياته العسكرية ضد "داعش" في جنوب دمشق، وسط معارك في الحجر الاسود و مخيم اليرموك.

وكانت وكالة (سانا) أفادت في 16 أيار الجاري، أن الجيش النظامي تمكن من السيطرة على ثلثي منطقة الحجر الأسود .

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، الشهر الجاري، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في إطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

سيريانيوز