وصفت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، الوضع الإنساني في سوريا خلال عام 2018 بأنه "الأسوأ" منذ بدء الأزمة في البلاد.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بانوس مومتزيس قوله " نلاحظ في 2018 تدهور مأساوي للغاية، ونزوح واسع النطاق، وعدم اكتراث بحماية المدنيين وما زالت حياة الناس تقلب رأسا على عقب“.

وذكر أن سوريا هي" أسوأ مكان في التاريخ الحديث فيما يتعلق بالهجمات على موظفي ومنشآت الرعاية الصحية، حيث تمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي تلك الهجمات في أرجاء العالم".

واشار المنسق الى ان " بيانات الأمم المتحدة تظهر مقتل 89 موظفا بالرعاية الصحية في 92 هجوما عسكريا ".

وجاء ذلك عقب اعلان الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الذين سقطوا خلال عمليات القصف على المستشفيات في سوريا، وصل إلى مستوى قياسي في عام 2018، مبينة ان قصف المستشفيات أسفر عن مقتل 89 شخصا وإصابة 135 بجروح في العام الحالي، فيما كان عدد الضحايا 73 شخصا وعدد المصابين 149 شخصا في عام 2017.

وتعرضت العديد من المراكز الطبية والمشافي في عدة مناطق بسوريا للاستهداف، ماادى الى خروج اغلبها عن الخدمة ، الأمر الذي لاقى إدانات دولية واممية.

وتشهد العديد من المناطق السوري، نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية ، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات التي تجري فيها .