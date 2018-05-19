أعلنت قاعدة حميميم العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، ان اتمام استعادة السيطرة على منطقة مخيم اليرموك جنوب دمشق، تعد متأخرة وذلك لأسباب.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال ممثل القاعدة الكسندر ايفانوف، عبر صفحة حميميم على (فيسبوك)، ان "معارك مخيم اليرموك تعتبر ذات أولوية خاصة باعتبارها متاخمة للعاصمة دمشق ويتواجد فيها متطرفون دوليون يتبعون لتنظيم "داعش".

وأرجع ايفانوف أسباب تأخر السيطرة على المنطقة الى " تحصن المتطرفين ضمن الأبنية السكنية وقلة نسبة الخبرة القتالية للوحدات البرية الصديقة في معارك المدن".

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.