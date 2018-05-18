كشف تقرير، ان "يوتيوب" يختبر ميزة جديدة تساعد المستخدمين في تصفح الموقع بشكل سري دون أن يعرف أحد ما يبحثون عنه أو يشاهدونه، باسم "وضع التصفح المتخفي".

وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني، يتتبع "يوتيوب" بشكل افتراضي كل ما يبحث عنه المستخدمون من أجل اقتراح مقاطع الفيديو والإعلانات المناسبة، ولكن إذا كان الأعضاء لا يريدون بالضرورة أن تتبع الشركة المملوكة لـ"غوغل" جميع تحركاتهم، فقد تكون هناك قريبًا طريقة لإخفاء عمليات البحث.

وتأتي الميزة الجديدة من "يوتيوب" على غرار الميزة المتاحة على متصفح "كروم"، ومن المقرر أن تكون متاحة في البداية لمستخدمي تطبيق "يوتيوب" عبر هواتف أندرويد.

وتشير تقارير من موقع Android Police إلى أن وضع التصفح المتخفي أصبح متاحًا في بعض الأجهزة، ولتنشيطه سيكون على المستخدم الضغط على الصورة الرمزية للحساب في الجزء العلوى الأيسر من التطبيق، واختيار "تشغيل وضع التصفح المتخفي"، ويؤدى تنشيط الميزة إلى إيقاف حفظ بيانات المشاهدة.

وتعرضت خوارزميات "يوتيوب" الخاصة باقتراح المقاطع والإعلانات، لانتقادات واسعة على مدار العام الماضي، بسبب ظهور بعض الفيديوهات غير المناسبة للأطفال.

سيريانيوز