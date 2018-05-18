يعمل تطبيق "فيسبوك" على ثلاثة تحديثات جديدة، تتيح حفظ الصور ومقاطع الفيديو في سحابة "فيسبوك"، اضافة لمشاركة رسائل صوتية مع الأصدقاء.

وقال موقع The vergeالأمريكي، ان المستخدمين الذين يقومون بالتقاط الصور أو الفيديوهات باستخدام كاميرا "فيسبوك"، سيرون خيارا جديدا لحفظها مباشرة على حساباتهم على "فيسبوك" من أجل الحفاظ على باقات الإنترنت.

وسيضيف "فيسبوك" خيارًا لمشاركة الرسائل الصوتية، فوفقًا للتطبيق، فالتسجيلات الصوتية ليست سريعة وحميمة فحسب، بل إنها لا تتطلب تثبيتًا للوحات مفاتيح باللغة الأصلية، ولا تحتاج إتقانًا مكتوبًا بلغة يمكن للناس التحدث بها بسهولة.

وخلال الأسابيع المقبلة، يقول "فيسبوك" إنه سيبدأ في طرح ميزة الأرشيف حتى يتمكن المستخدمون من حفظ قصص فيس بوك.

وستبدأ الميزات الجديدة التي أعلن عنها في الهند، بالوصول إلى بقية المستخدمين حول العالم خلال وقت قصير.

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