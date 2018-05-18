حصلت شركة "سامسونج" على براءة اختراع جديدة لسوار جديد للياقة البدنية، والذي سيطلق عليه اسم FIT PLUS، وسط أنباء عن استعداد الشركة للكشف عن نسخة محدثة من سوارGear fit.

وقال موقع Gsmarena الهندي، ان الشركة اكدت أن اسم السوار الجديدFit Plus ، لكن لم يتم الكشف عن أي مواصفات حول هذا السوار الجديد أو المزايا المتوقع أن يضمها حتى الآن، ورغم أن حماية الاسم لا تضمن وصول المنتج إلى السوق، لكن من المتوقع أن تكشف الشركة عنه قريبًا.

ويعتبر أحدث جهاز لتعقب اللياقة في سلسلة Gear Fit هو سوارGear Fit2 Pro ، الذى تم إطلاقه في تشرين الثاني من العام 2017