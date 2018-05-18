يختبر تطبيق الصور "انستغرام" ميزة جديدة تُعرف باسم "إحصاءات الاستخدام" والتي ستوضح للمستخدمين الوقت الذى يقضونه في التطبيق.

واوضح موقع "ديلي ميل" البريطاني"، ان مانشون وونج الطالبة في علوم الكمبيوتر في جامعة ماساتشوستس دارتموث، اكتشفت هذه الميزة في الشفرة المخبأة في التطبيق عبر نظام اندرويد، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تقسيمها حسب مقياس معين، مثل الوقت المستغرق في اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

وعثرت وونج على سلسلة من التعليمات البرمجية، والتي تتضمن الكلمات "slideout_menu_time_spent" و "إحصاءات الاستخدام"، والتي تشير إلى أن الأداة لا تزال قيد العمل، ونشرت ما وجدته عبر حسابها الرسمي على تويتر.

واستنادًا إلى "السكرين شوت" التي نشرتها "وونج"، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى إحصاءات الاستخدام من خلال الضغط على زر القائمة في صفحة ملفهم الشخصي.

ويؤدى القيام بذلك إلى فتح نافذة انزلاقية على الشاشة توفر للمستخدمين خيارات للتحقق من أرشيفهم، والصور المحفوظة، والعثور على مستخدمين جدد لمتابعتهم، وفى الأسفل زر "استخدام الإحصاءات".

ورفض "انستغرام" التعليق على وجود الرمز، لكنه قال إنه قد يكون لديه المزيد من المعلومات قريبًا.

سيريانيوز