أوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، بأن المسلحين الأجانب الموجودين في سوريا، قد يغادرونها بعد بدء العملية السياسية، إذا كان وجودهم هناك غير شرعي.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن بيسكوف قوله ان " قوات أجنبية موجودة في الواقع بشكل غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي"، مضيفا أن "… روسيا هناك بطلب من القيادة السورية وتملك جميع الأسس الشرعية. لنقل ليس جميع الدول موجودة في سوريا بشكل قانوني".

وجاء تصريح بيسكوف تعليقاً على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المسلحين الأجانب يجب أن ينسحبوا من سوريا بعد انطلاق المرحلة النشيطة للعملية السياسية في هذا البلد.

يشار الى ان روسيا بدأت عملية عسكرية في سوريا في 2015، واتخذت من قاعدة "حميميم" مركزاً لها، في حين ترى موسكو والحكومة السورية أن تواجد قوات تركية وأمريكية في سوريا أمر غير شرعي واعتداء على السيادة السورية.

سيريانيوز