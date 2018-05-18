نفى المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" الميجور أدريان جالاواي الجمعة أن "يكون للقوات الأميركية أو ​التحالف الدولي​ في ​سوريا​ أي علاقة ب​تفجير​ مطار حماة العسكري".

وأشار جالاواي، في تصريحات صحفية، الى أنه "لا علاقة للتحالف أو ​القوات​ الأميركية في سوريا بتفجيرات المطار".

أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، في وقت سابق الجمعة، ان دوي انفجارات سمع في محيط مطار حماة، دون معلومات عن الأسباب.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر أمني سوري قوله، إن الانفجارات نجمت عن حريق نشب داخل مستودع للذخيرة، مضيفا أن النيران لم تخمد بعد وفرق الإطفاء تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع.

ولم يعرف بعد سبب الانفجارات وما إذا كانت أدت إلى خسائر بشرية، حيث يتحدث بعض النشطاء عن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مستودعا للأسلحة تابعا للحرس الثوري الإيراني، بينما يصر آخرون على أن الانفجارات وقعت في معمل العبوات المتفجرة داخل المطار دون سقوط قتلى وجرحى.