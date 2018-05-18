واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية، يوم الجمعة، في أقصى شمال غرب حي الحجر الأسود في جنوب دمشق تمكّن خلالها من تحرير كتل أبنية على تجاه شارع العروبة و جامع الوسيم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) وحدات من الجيش نفذت عمليات دقيقة خلال الساعات القليلة الماضية بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية في إطار عملياتها المستمرة في منطقة جنوب دمشق حققت خلالها مزيدا من التقدم من عدة محاور وسيطرت على عدد من كتل الأبنية بعد تطهيرها من مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وأضافت أن التقدم الجديد يضع القوات قاب قوسين أو أدنى من فرض طوق كامل على المسلحين في الجزيرة السكنية الكثيفة شمال حي الحجر الأسود تمهيدا لتحرير المنطقة من المسلحين مع بقاء عدد من البؤر على اتجاه مخيم اليرموك والتضامن.

وقال مصدر عسكري من منطقة العمليات أن "وحدات الجيش تنفذ عمليات عسكرية بتكتيك خاص يتناسب مع طبيعة المنطقة السكنية الكثيفة".

وأضاف أن "الوحدات حققت تقدما على اتجاه شارع العروبة وجامع الوسيم وسيطرت على عدد من كتل البنية ما يضيق الخناق كثيرا على المجموعات المسلحة".

وكانت وكالة (سانا) أفادت في 16 أيار الجاري، أن الجيش النظامي تمكن من السيطرة على ثلثي منطقة الحجر الأسود ، مشيرة إلى أن وحدات النظامي ثبّتت نقاط جديدة في الأبنية التي سيطرت عليها خلال الساعات القليلة الماضية في شارع دير ياسين بالأطراف الشمالية الغربية للحي بهدف جعلها منطلقا جديدا لتوسيع عملياتها باتجاه أوكار المسلحين وتطهير المزيد من الأبنية على هذا المحور .

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكان الجيش النظامي سيطر، منذ أكثر من أسبوع، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ـ بعدما فصل الحجر عن مخيم اليرموك.

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، الشهر الجاري، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

سيريانيوز