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انفجارات تهز محيط مطار حماة العسكري
الاخبار المحلية

أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة ،  يوم الجمعة، ان دوي انفجارات سمع في محيط مطار حماة، دون معلومات عن الأسباب.


وقال التلفزيون السوري ومصادر موالية، ان دوي انفجارات عدة سمع في محيط مطار حماة.

وتناقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المطار.

ومن جانبه ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ان سلسلة انفجارات وقعت قرب مطار حماة العسكري.

ولم يتبين بعد سبب الانفجارات وما إذا كانت أدت إلى خسائر بشرية.

يتبع...
2018-05-18 10:48:32
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