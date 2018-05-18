أدانت الولايات المتحدة، استعمال النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، في مدينة سراقب في محافظة إدلب شمالي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيدر ناورت، في بيان مساء الخميس أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها بشأن حادثة مزعومة وقعت بسراقب السورية في 4 شباط 2018".

وأشارت نورت أن "البعثة ذكرت أن الكلور الذي تم إطلاقه في القصف، استخدم كسلاح كيميائي في حي الطليل بسراقب".

ولفتت المتحدثة الأمريكية الى أن "هذا الهجوم(بسراقب) يحمل جميع السمات المميزة لهجمات الأسلحة الكيميائية السابقة المشابهة التي قام بها نظام الأسد ضد شعبه"، معتبرة الهجوم "وحشيا وتميز بعدم احترام أرواح المدنيين".

ورجحت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" أن غاز الكلور ربما قد يكون قد استخدم في شباط الماضي في سراقب التابعة لإدلب شمال غربي سوريا.

وتابع البيان أن بعثة تقصي الحقائق لا تحمل أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم، "لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن ضد تجديد آلية التحقيق المشتركة، وهي الهيئة الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تملك تفويضا لتحميل المسؤوليات".

وأفادت المتحدثة أن "البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً يتضمن تحليلات لمقابلات أجرتها، بالإضافة إلى المواد الداعمة المقدمة أثناء هذه المقابلات وتحليل العينات البيئية".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية، أنه "طوال سبع سنوات لم يحدث أي تراجع في الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، الذي يتلقى دعما من روسيا وإيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال خبراء جرائم الحرب في الأمم المتحدة, في شباط الماضي, أنهم يحققون في عدة تقارير بشأن استخدام قنابل تحوي غاز الكلور ضد المدنيين في بلدتي سراقب في إدلب ودوما في الغوطة الشرقية .

واعتبرت ناورت أن "ما يتعرض له الشعب السوري من قبل نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران بغيض".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت الخميس, أن تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الذي نشر يوم 15 أيار حول هجوم كيميائي مزعوم في بلدة سراقب السورية يدعو للريبة.

وأشارت أن "روسيا التي وعدت العالم سنة 2013 بأنها ستضمن تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية، هي المسؤولة في النهاية عن استمرار استخدامها هناك".

وشددت ناورت "ندين بأقوى العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية".

وكشفت هيدر ناورت، أنه "كجزء من الإصرار على عزل أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية، سيجتمع مسؤولون كبار من أكثر من 30 دولة في باريس في 18 أيار 2018 ، لحضور اجتماع وزاري للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية".

واتهمت آلية التَّحقيق المشتركة انبثقت عن القرار الأممي 2235، النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل.

وكانت الآلية ما تزال قيد التحقيق بحوادث أخرى، قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.

سيريانيوز