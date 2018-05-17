أصيب 5 اشخاص بجروح يوم الخميس، جراء سقوط قذائف هاون على حيي الزاهرة القديمة والشيخ محي الدين.

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ونقلت وكالة الانباء "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان " فلول الإرهابيين المتحصنين في شمال حي الحجر الأسود جنوب دمشق أطلقوا عدة قذائف هاون سقطت إحداها في سوق الجمعة بحي الشيخ محي الدين بينما سقطت القذائف الأخرى على حي الزاهرة القديمة ما أسفر عن إصابة عدة مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم".

وكان لقي يوم الاربعاء، شخصين حتفهما وأصيب 19 آخرون، جراء اعتداء سقوط قذيفة صاروخية على منطقة المرجة بمحيط جسر فكتوريا في مدينة دمشق.

وكانت العاصمة شهدت هدوء بعد عودة مناطق الغوطة الشرقية لسيطرة الجيش النظامي، إلا أنه ومع بدء معركة جنوب دمشق ضد "داعش" تعرضت عدة مناطق بدمشق للاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر القادمة من مخيم اليرموك والحجر الأسود.