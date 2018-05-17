أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بشار الأسد اتخذ قرارا بإرسال وفد الى الأمم المتحدة لصياغة الدستور.

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وقال بيسكوف للصحفيين "الرئيس السوري اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف".

واعتبر الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, في شباط الماضي, أن جنيف هي السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور السوري الجديد, مشيرا الى انه من الضروري علينا تشكيل لجنة دستورية في جنيف، ولا أحد سوانا يمكنه فعل ذلك".

ورعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية في كانون الثاني الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

وعقد الرئيسان الاسد وبوتين في وقت سابق الخميس قمة في سوتشي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.