أفادت وكالة الانباء (سانا)، يوم الخميس، بان الجيش النظامي دخل بلدة حر بنفسه بريف حماة الجنوبي، بعد إخلائها من المسلحين.

وأشارت الوكالة الى ان "وحدات من قوى الأمن الداخلي دخلت بلدة حر بنفسه بعد ، ورفعت العلم الوطني فوق مبنى الناحية".

وياتي ذلك بعد الاعلان عن انتهاء تنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود المسلح في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي، حيث تم اخراج المئات من المسلحين مع عائلاتهم من المنطقة باتجاه الشمال السوري.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، يوم الأربعاء، إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات المسلحة على تسليم أسلحتها والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي..

وكانت البلدات الواقعة في ريفي حمص وحماه تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".