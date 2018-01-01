سيريانيوز :: النظامي يواصل قصفه لـداعش في جنوب دمشق و معارك على عدة محاور

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وذكرت مصادر مؤيد، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الجيش النظامي يتابع تقدمه على عدة محاور في الحجر الأسود ومخيم اليرموك وسط قصف صاروخي ومدفعي.

من جهتها، اشارت مصادر معارضة الى غارات جوية شنها طيران النظامي على مواقع لـ"داعش" في مخيم اليرموك والحجر الأسود واطراف التضامن ، وسط اشتباكات في ذات المحاور.

وكانت انباء تحدثت امس الاربعاء عن سيطرة الجيش النظامي على أكثر من ثلثي الحجر الأسود، في اطار عملياته العسكرية ضد "داعش" بجنوب دمشق.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكان الجيش النظامي سيطر، منذ أكثر من أسبوع، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ـ بعدما فصل الحجر عن مخيم اليرموك.

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، الشهر الجاري، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.