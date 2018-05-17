أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن عدد ضحايا الذين سقطوا خلال عمليات القصف على المستشفيات في سوريا، وصل إلى مستوى قياسي في عام 2018.

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ونقلت وكالة (تاس) عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله ان " قصف المستشفيات أسفر عن مقتل 89 شخصا وإصابة 135 بجروح في العام الحالي، فيما كان عدد الضحايا 73 شخصا وعدد المصابين 149 شخصا في عام "2017.

واشار المسؤول الاممي الى أن "الهجمات على المنشآت الطبية في سوريا في عام 2018 استمرت بوتائر غير مسبوقة".

وكانت الامم المتحدة نددت مطلع العام الجاري بموجة الضربات الجوية التي شنت في الآونة الأخيرة على مشافي و مراكز طبية في ادلب وحلب.

وتعرضت العديد من المراكز الطبية والمشافي في عدة مناطق بسوريا للاستهداف، ماادى الى خروج اغلبها عن الخدمة ، الأمر الذي لاقى إدانات دولية واممية.