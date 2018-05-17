اتلتيكو مدريد يسحق مرسيليا بثلاثية ويتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة اخبار الرياضة شارك

أحرز فريق أتلتيكو مدريد لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما اكتسح أولمبيك مرسيليا بنتيجة 3-0 على ملعب "غروباما" في مدينة ليون الفرنسية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتمكن أتلتيكو مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني، من التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2010 و2012.



وتألق رجل المباراة، الفرنسي أنطوان غريزمان، بتسجيله الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 21 و49، ليضع فريقه على سكة الحديد وينطلق بثبات نحو التتويج، ليختم غابي مهرجان الأهداف في الدقيقة 89.



وكان أتلتيكو ساعيا لوضع حد لنحس المباريات النهائية في المسابقات الأوروبية، إذ خسر في 2014 و2016 أمام جاره ريال مدريد في دوري الأبطال، بينما كان فريق مرسيليا يسعى للحصول على أول لقب قاري له منذ أن فاز بدوري الأبطال العام 1993.



بالمقابل خسر النادي الفرنسي ثلاث مرات في النهائي من أصل أربع مناسبات، إذ سقط عام 1991 أمام النجم الأحمر اليوغوسلافي سابقا وفي 1999 أمام بارما وفي 2004 فالنسيا. سيريانيوز 2018-05-17 06:04:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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